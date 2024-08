Internautas incendeiam rivalidade entre Brasil e Japão após vitória no vôlei feminino das Olimpíadas: ‘Sushi? Aqui é feijoada’

Jogadoras do Brasil celebram ponto contra o Japão (Foto: Natalia KOLESNIKOVA / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/08/2024 - 09:59 • Paris (FRA)

A vitória do Brasil sobre o Japão no vôlei feminino incendiou a rivalidade entre os dois países nesta edição das Olimpíadas. A Seleção Brasileira atropelou e fez 3 sets a 0 sobre as japonesas nesta quinta-feira (1º), em partida válida pela segunda rodada da fase de grupos do torneio olímpico, e garantiu vaga no mata-mata.

➡️ Fique por dentro da Olimpíada! Siga o Lance! no Whatsapp e acompanhe em tempo real as notícias

Nas redes sociais, internautas celebraram a vitória do Brasil e relembraram os diversos confrontos com os nipônicos nos Jogos de Paris. Brincadeiras comparando comidas típicas dos dois países, como feijoada e sushi, e agradecimentos à equipe do vôlei por "lavarem a alma" dos brasileiros contra os japoneses tomaram conta do "X" (antigo Twitter) durante e após o duelo.

Confira abaixo algumas publicações de torcedores sobre a partida entre Brasil e Japão, no vôlei feminino das Olimpíadas:

➡️ Assine o Globoplay e assista às Olimpíadas ao vivo no Sportv

O destaque da partida ficou por conta da ponteira Ana Cristina, que deu show na entrada de rede e fez 15 pontos no duelo, passando por uma defesa que costuma causar dificuldades à Seleção. Com a vitória, as comandadas de José Roberto Guimarães garantiu vaga nas quartas de final, chegando a seis pontos em dois jogos - havia vencido o Quênia na estreia. Agora, enfrenta a Polônia no fechamento das rodadas iniciais, em partida que vale o primeiro lugar do grupo B.