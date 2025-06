O Mundial de Clubes da Fifa começou no último sábado (14) com jogos muito movimentados, e alguns com vários gols. Nesta sexta-feira (20), o Flamengo faz sua segunda partida na competição, e o Lance! perguntou para algumas IAs quanto vai ser o jogo.

Flamengo e Chelsea se enfrentam às 15h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, em Filadélfia (EUA), em jogo válido pelo Grupo D, do Mundial de Clubes. De acordo com o ChatOn, Meta IA, ChatGPT e DeepSeek, a partida será muito disputada. No entanto, os aplicativos divergiram nos resultados; veja

ChatOn

"O jogo entre Flamengo e Chelsea no Mundial de Clubes da FIFA 2025 acontecerá na sexta-feira, 20 de junho, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Ambos os times venceram seus jogos de estreia por 2 a 0, e o vencedor deste confronto avançará para as fases eliminatórias. Considerando a forma atual do Flamengo, que está invicto há nove partidas, o jogo promete ser equilibrado. Quanto ao palpite de placar, poderia ser um empate de 1 a 1, com gols de Pedro e Palmer."

Meta IA

"O Chelsea tem ambição de chegar até o fim do torneio e uma vitória sobre o Flamengo garantiria sua passagem para as oitavas de final. Embora o time brasileiro seja um adversário complicado, espera-se que o clube da Premier League vença em um confronto equilibrado, porém emocionante. Palpite: Flamengo 1-2 Chelsea, com gols de Arrascaeta, Enzo Fernández e Palmer."

ChatGPT

"Meu palpite para o jogo entre Flamengo e Chelsea no Mundial de Clubes seria uma partida bastante equilibrada, mas levando em consideração o desempenho recente de ambos, eu apontaria para um empate ou uma vitória apertada para um dos times. Se você tivesse que escolher um resultado, talvez uma vitória do Chelsea por 2 a 1, considerando a força do elenco e a experiência em competições internacionais. Os gols da partida serão marcados por Pedro, Nicolas Jackson e Palmer."

DeepSeek

"Flamengo e Chelsea se enfrentam amanhã pelo Mundial de Clubes em um duelo que promete equilíbrio. O Chelsea é favorito pelas casas de aposta, mas o Flamengo chega embalado, com defesa sólida e invencibilidade recente no Brasileirão. Enquanto os ingleses devem controlar o jogo com posse e intensidade, o Flamengo pode explorar os espaços deixados na transição defensiva adversária, principalmente com contra-ataques pelas pontas. A expectativa é de um confronto tático e truncado, com poucos gols. Meu palpite é uma vitória apertada do Flamengo por 2 a 1, com gols de Jorginho, Luiz Araújo e Pedro Neto."

Confira as informações do jogo entre Flamengo e Chelsea pelo Mundial de Clubes

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X CHELSEA

2ª RODADA - GRUPO D - MUNDIAL DE CLUBES

📆 Data e horário: Sexta-feira, 20 de junho de 2025, às 15h (de Brasília);

📍 Local: Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA);

📺 Onde assistir: TV Globo, Sportv, CazéTV (Youtube), Disney+ e DAZN;

🟨 Árbitro: Ivan Barton (Salvador)

🚩 Assistentes: David Moran (Salvador) e Antonio Pupiro (Nicaraguá)

4️⃣Quarto árbitro: Ning MA (China)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Gerson, Bruno Henrique (Pedro) e Luiz Araújo.

CHELSEA (Técnico: Enzo Maresca)

Sanchez; Reece James, Tosin, Colwill e Cucurella; Caicedo, Enzo Fernández (Lavia), Cole Palmer e Pedro Neto; Madueke e Jackson (Delap).