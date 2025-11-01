Inteligência Artificial crava vencedor em Davi Brito x Sacha Bali
Ex-BBBs se enfrentam neste sábado no FMS 7
O Fight Music Show 7 acontece neste sábado, a partir das 18h (de Brasília), no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. O evento será marcado pelo confronto de Davi Brito e Sacha Bali, dois ex-campeões do reality show Big Brother Brasil, do grupo Globo. Para a ocasião, o lance pediu para o Chat GPT simular o confronto.
A tecnologia previu um embate bastante equilibrado entre os dois influenciadores. De acordo com a previsão, a luta será marcada por uma disputa cheia de golpes por parte de ambos os lados. Após três rounds, a IA cravou Davi Brito como vencedor.
Simulação da luta
Round 1
- Soa o sino, Davi parte para frente com energia. Ele tenta impor o ritmo logo no início, jogando jabs rápidos para testar a distância.
- Sacha adota postura mais cautelosa: tenta usar o contragolpe, observar os movimentos de Davi, sair do centro e responder quando Davi se expõe.
- Davi consegue acertar um bom gancho de esquerda no meio do round, faz Sacha recuar um pouco. Sacha devolve com um cruzado direito que balança Davi brevemente.
- Ao final do round, Davi aparece mais ativo, Sacha parece medir ainda o adversário.
Round 2
- Sacha entra no segundo round mais confiante. Ele agora encontra o ritmo de Davi, trabalha na lateralidade, arrisca jabs e tenta combinar golpes curtos.
- Davi Brito sente um pouco da variação de distância de Sacha, e por isso erra dois ou três golpes. Sacha liga um bom uppercut que encaixa e gera aplausos.
- Davi, para reagir, passa a usar mais o jab de esquerda e tenta empurrar Sacha contra as cordas, onde aplica dois bons golpes ao corpo para desgastar.
- No final, o round fica equilibrado, com talvez leve vantagem para Sacha, que mostrou técnica e calma.
Round 3 (decisivo)
- Davi Brito percebe que precisa apertar. Ele entra com mais agressividade: combina jab + direto, fecha a distância. Sacha sente a pressão e retrocede alguns momentos.
- Em contra-ataque, Sacha tenta explorar a cadência de Davi. Ele acerta um belo direto no queixo de Davi que parece abalar o baiano por um segundo. Público vibra.
- Davi, porém, se recupera rápido, balança a cabeça, volta à pressão e conecta um gancho de esquerda de curta distância que faz Sacha oscilar. Davi então fecha com dois cruzados altos.
- Sacha tenta se manter firme, mas já vê Davi com vantagem no relógio. Nos últimos segundos, Davi joga tudo: corpo + cabeça. Sacha resiste e o round termina.
Resultado
- Com base no desempenho fictício, Davi Brito vence por decisão dividida ou unânime, após dominar no 1º e principalmente no 3º round, embora Sacha Bali tenha mostrado bons momentos e técnica.
