Fora de Campo

Inteligência Artificial crava vencedor em Davi Brito x Sacha Bali

Ex-BBBs se enfrentam neste sábado no FMS 7

Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/11/2025
05:50
Card oficial do Fight Music Show 7 (Foto: Divulgação/FMS)
imagem cameraDavi Brito x Sacha Bali se enfrentam no Card Principal do FMS 7 (Foto: Divulgação/FMS)
O Fight Music Show 7 acontece neste sábado, a partir das 18h (de Brasília), no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. O evento será marcado pelo confronto de Davi Brito e Sacha Bali, dois ex-campeões do reality show Big Brother Brasil, do grupo Globo. Para a ocasião, o lance pediu para o Chat GPT simular o confronto.

A tecnologia previu um embate bastante equilibrado entre os dois influenciadores. De acordo com a previsão, a luta será marcada por uma disputa cheia de golpes por parte de ambos os lados. Após três rounds, a IA cravou Davi Brito como vencedor.

Simulação da luta

Round 1

  1. Soa o sino, Davi parte para frente com energia. Ele tenta impor o ritmo logo no início, jogando jabs rápidos para testar a distância.
  2. Sacha adota postura mais cautelosa: tenta usar o contragolpe, observar os movimentos de Davi, sair do centro e responder quando Davi se expõe.
  3. Davi consegue acertar um bom gancho de esquerda no meio do round, faz Sacha recuar um pouco. Sacha devolve com um cruzado direito que balança Davi brevemente.
  4. Ao final do round, Davi aparece mais ativo, Sacha parece medir ainda o adversário.

Round 2

  1. Sacha entra no segundo round mais confiante. Ele agora encontra o ritmo de Davi, trabalha na lateralidade, arrisca jabs e tenta combinar golpes curtos.
  2. Davi Brito sente um pouco da variação de distância de Sacha, e por isso erra dois ou três golpes. Sacha liga um bom uppercut que encaixa e gera aplausos.
  3. Davi, para reagir, passa a usar mais o jab de esquerda e tenta empurrar Sacha contra as cordas, onde aplica dois bons golpes ao corpo para desgastar.
  4. No final, o round fica equilibrado, com talvez leve vantagem para Sacha, que mostrou técnica e calma.

Round 3 (decisivo)

  1. Davi Brito percebe que precisa apertar. Ele entra com mais agressividade: combina jab + direto, fecha a distância. Sacha sente a pressão e retrocede alguns momentos.
  2. Em contra-ataque, Sacha tenta explorar a cadência de Davi. Ele acerta um belo direto no queixo de Davi que parece abalar o baiano por um segundo. Público vibra.
  3. Davi, porém, se recupera rápido, balança a cabeça, volta à pressão e conecta um gancho de esquerda de curta distância que faz Sacha oscilar. Davi então fecha com dois cruzados altos.
  4. Sacha tenta se manter firme, mas já vê Davi com vantagem no relógio. Nos últimos segundos, Davi joga tudo: corpo + cabeça. Sacha resiste e o round termina.

Resultado

  • Com base no desempenho fictício, Davi Brito vence por decisão dividida ou unânime, após dominar no 1º e principalmente no 3º round, embora Sacha Bali tenha mostrado bons momentos e técnica.
Davi Brito e Sacha Bali na coletiva do FMS 7 (Foto: Reprodução/Instagram/Davi Brito)
Davi Brito e Sacha Bali na coletiva do FMS 7 (Foto: Reprodução/Instagram/Davi Brito)

