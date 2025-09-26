menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Palmeiras x Flamengo? IA projeta final da Libertadores e crava campeão

Palmeiras, LDU, Flamengo e Racing buscam vaga na decisão

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/09/2025
04:10
Libertadores - Taça
imagem cameraPalmeiras, LDU, Flamengo e Racing são os semifinalistas da Libertadores (Foto: Divulgação/Fluminense)
A Libertadores conheceu todos os semifinalistas da edição de 2025 na última quinta-feira (26). Para a reta final, Palmeiras, LDU, Flamengo e Estudiantes são os clubes que ainda sonham com uma vaga na decisão do torneio continental. O Lance! pediu para o Chat GPT simular sobre os possíveis times que vão chegar a final, e o campeão do torneio.

De um lado da chave, o Palmeiras decide a vaga com a LDU. Ao analisar determinado confronto, a IA previu dificuldades para a equipe do técnico Abel Ferreira devido a altitude de Quito, no Equador. Mesmo assim, o Alviverde foi apontado como favorito.

A outra chave da Libertadores, terá Flamengo e Racing como protagonista. Para determinado confronto, o Chat GPT previu uma classificação Rubro-Negra, mas também chamou atenção para possíveis dificuldades.

Palmeiras x LDU

  • Palmeiras tem sido um dos clubes mais consistentes da América do Sul nos últimos anos. Tem um elenco forte, entrosado e experiência em mata-mata.
  • LDU é tradicional, perigosa em casa (altitude de Quito), e já eliminou gigantes em edições anteriores, mas costuma ter dificuldades jogando fora do Equador.

Palpite: Palmeiras avança – deve conseguir administrar o jogo na altitude e decidir em casa com mais força.

Flamengo x Racing

  • Flamengo tem um elenco de estrelas e grande experiência em fases decisivas. Se estiver em boa fase, é muito difícil de ser parado.
  • Racing é uma equipe argentina organizada, já complicou para o clube carioca antes, mas tem menos profundidade de elenco e menos histórico recente em finais.

Palpite: Flamengo avança, embora com confronto mais equilibrado. Se conseguir encaixar o ataque (Pedro, Arrascaeta, etc.), deve superar o Racing.

Flamengo x Palmeiras na final da Libertadores

Chat GPT: Esse seria um clássico brasileiro recente da Libertadores, reeditando grandes jogos dos últimos anos. Dois elencos fortes, técnico-táticos e experientes.

Se a final fosse hoje, e considerando o histórico recente, a organização tática do Palmeiras tende a se impor sobre o talento individual do Flamengo — Palmeiras 2 a 1 Flamengo, com jogo truncado e decisão nos detalhes (talvez até nos pênaltis).

IA cravou Palmeiras x Flamengo na final da Libertadores
IA previu uma final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

