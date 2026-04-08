O meio-campista Robert Hernández, do Caracas, concedeu entrevista ao jornal espanhol "AS" e projetou o confronto contra o Botafogo pela fase de grupos da Sul-Americana. A partida está marcada para esta quinta-feira (9), às 19h (de Brasília), no Estádio Olímpico Nilton Santos. O venezuelano analisou o adversário e revelou a estratégia para tentar surpreender o time carioca.

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Robert Hernández, que retornou ao Caracas no início de 2026 após passagem pelo futebol europeu, destacou a qualidade do elenco botafoguense e afirmou que a equipe precisa estar em alerta constante durante os 90 minutos.

O meia venezuelano afirmou que o Caracas precisará manter alto nível de concentração diante do Botafogo. Hernández destacou a característica ofensiva do time brasileiro e a qualidade individual de seus jogadores.

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– Eles são uma equipe muito incisiva. Gostam de jogar pelo meio, também avançam bastante os laterais no campo e têm bons jogadores. Um lance de genialidade individual pode surgir a qualquer momento. Portanto, precisamos estar alertas, porque podemos jogar um bom futebol tático, mas sempre pode haver alguém que consiga furar a defesa adversária. Temos que manter um alto nível de concentração – afirmou.

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Questionado sobre qual jogador do Botafogo mais lhe chama a atenção, Hernández foi direto ao citar o volante Danilo, que foi convocado por Ancelotti para a Seleção Brasileira.

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– Eles têm o Danilo, que vai para a Seleção Brasileira, então acho que é esse que temos que levar em consideração – declarou.

Robert Hernández em treinamento pelo Caracas (Foto: Reprodução/X)

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Robert Hernández citou possíveis estratégias para surpreender Botafogo

O gramado sintético do Nilton Santos também foi tema da entrevista. Hernández já atuou no estádio com a camisa do Carabobo e avaliou positivamente a superfície, destacando que ela acelera o jogo e exige rápida adaptação.

– Achei ótimo. Acelera tudo, faz você jogar mais rápido e, como eles regam o campo, a bola rola mais rápido. Você tem que se adaptar ao campo muito rapidamente. Já joguei em outros, mas este é definitivamente melhor – comentou.

Por fim, o meio-campista revelou a estratégia do Caracas para tentar furar a defesa do Botafogo. Segundo Hernández, a equipe venezuelana pretende explorar os espaços deixados pelos laterais adversários e apostar nos contra-ataques.

– Temos que aproveitar o fato de que eles gostam de jogar muito adiantados no campo. Eles deixam espaços, e precisamos saber onde atacar. Contra-atacar. Quando conseguirmos a bola, temos que mantê-la, porque sabemos que não podemos ficar entregando a bola para um time assim o tempo todo, porque eles vão nos pressionar no campo deles. O treinador nos pede para sermos taticamente focados, bem posicionados e inteligentes quando estivermos com a bola – concluiu.

O Botafogo, comandado por Franclim Carvalho, estreia na Sul-Americana buscando iniciar a campanha com vitória diante de sua torcida. O Caracas, por sua vez, tenta surpreender e somar pontos fora de casa para brigar pela classificação no Grupo E, que ainda conta com Racing (ARG) e Independiente Petrolero (BOL).

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