Dessa vez, a pegadinha de Matheus foi falar para o pai que eles receberiam 39 pessoas para assistir ao jogo do Botafogo. No entanto, José foi surpreendido com a chegada do argentino. Envergonhado, o alvinegro expressou a sua admiração pelo zagueiro e aproveitou para pedir um autógrafo. Assista abaixo.