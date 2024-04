Indireta? Taylor Swift cita Aston Martin em álbum novo e web relembra suposto envolvimento com Fernando Alonso

Taylor Swift teria tido um affair com o piloto (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 19/04/2024 - 17:07 • São Paulo (SP)

Em novo disco lançado, Taylor Swift chamou atenção ao citar a equipe de Fórmula 1 Aston Martin em uma das músicas. Isso tudo porque, logo na divulgação do álbum 'The Tortured Poets Department' na madrugada desta sexta-feira (19), alguns fãs da cantora relembraram um suposto envolvimento que a artista teve com Fernando Alonso - piloto de corrida que pertence justamente à equipe citada.

A menção aconteceu na música 'Imgonnagetyouback'. Na letra, Taylor Swift fez um verso dizendo que 'seria um Aston Martin dirigindo para uma vala e sendo abandonada'.

Embora nunca tenha sido confirmada, a história surgiu em maio do último ano, quando um perfil de fofocas sobre famosos no Instagram, que conta com mais de dois milhões de seguidores, publicou que Alonso e Taylor Swift poderiam estar vivendo romance. Os rumores cresceram quando o piloto entrou na brincadeira e publicou um vídeo malhando ao som de uma música da cantora.

Vale destacar que a cantora vive um romance com Travis Kelce, jogador da NFL, visto como um dos astros do Kansas City Chiefs.

Veja alguns comentários sobre a alusão nas redes sociais: