Incêndio atinge Bar dos Chicos, próximo ao Maracanã

Um incêndio tomou conta do Bar dos Chicos na madrugada de terça para quarta feira (26). Localizado nos arredores do Maracanã, o estabelecimento é cohecido por ser um tradicional ponto de concentração de torcidas antes dos jogos, especialmente a do Flamengo. Não houve nenhum ferido.

O Corpo de Bombeiros de Vila Isabel foi acionado às 4h40 e conseguiu conter as chamas cerca de duas horas depois. Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado na 18ª Delegacia de Polícia, na Praça da Bandeira, e uma perícia foi solicitada para identificar a causa do incêndio.

O bar está fechado há cerca de dois meses por conta de um desentendimento entre os sócios. Em junho de 2024, houve preocupações dos moradores locais sobre a ocupação da rua e das calçadas pelo bar. Contudo, a Secretaria de Ordem Pública informou que não houve operações ou interdições solicitadas pela pasta em 2025.

Veja o vídeo abaixo: