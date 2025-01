Um dos principais árbitros do Brasil e presente no quadro da Fifa desde 2015, Raphael Claus chamou a atenção por outra habilidade: a de jogar futebol. Em um desafio de X1 feito pelo apresentador Fred Bruno, do "Globo Esporte", o juiz mostrou entrosamento com a bola e levou os internautas à loucura.

Claus se mostrou superior ao jornalista, que chegou a ficar no chão pelos dribles recebidos pelo árbitro. Na web, torcedores destacaram que Fred foi "amassado" e "humilhado" pelo dono do apito, além de exaltar a qualidade do paulista de 45 anos.

Raphael Claus deixa Fred no chão após um lance de drible (Foto: Reprodução/Globo Esporte)

Outros, inclusive, afirmaram que o juiz é "melhor que Rony", atacante do Palmeiras, e "melhor que Pablo", atacante que está perto do Sport, além de brincar com uma possível especulação de Corinthians e Flamengo.

Há também quem destacasse uma curiosidade sobre Claus: ser canhoto. "Essa é uma das informações mais absurdas. garanto que ninguém nunca tinha parado pra pensar se tal árbitro de futebol é destro ou canhoto", publicou um internauta em tom reflexivo.

A brincadeira entre Raphael Claus e Fred Bruno repercutiu também entre perfis internacionais, que se referiram ao árbitro como o dono do apito da final da Copa América.

