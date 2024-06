Payet foi criticado após derrota do Vasco (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/06/2024 - 13:10 • São Paulo (SP)

Edmundo, ídolo do Vasco, detonou Payet após o Flamengo golear o Vasco, por 6 a 1. Em seu canal no Youtube, o ex-jogador disse que o francês 'ainda não fez nada com a camisa do Vasco'.

Para ele, a equipe carioca teria feito algumas contratações 'equivocadas' e só 'se sobressai quando joga contra um time pequeno carioca'.

- O Flamengo está mais organizado, tem mais dinheiro, um orçamento maior, mas tem projeto esportivo... O resultado foi o que a gente viu. O Vasco tem um pensamento diferente, contratações equivocadas. Craque do time que não chama responsabilidade. Goza de prestígio com o torcedor sem fazer nada. O Payet não fez nada com a camisa do Vasco ainda. Sobressai num jogo contra um time pequeno no Carioca, dá um passe num jogo contra o Vitória, mas é muito pouco. Craque foi o que fez o Arrascaeta. Flamengo perdendo e ele chamou a responsabilidade - disse Edmundo.

Ainda sobre o confronto de domingo (2), pelo Campeonato Brasileiro, Edmundo disse que Payet 'se escondeu' durante o jogo.

(Foto: Reprodução/ Podpah)

- O jogo foi ganho no meio-campo. Os craques do Flamengo estavam no meio-campo, e os craques do Flamengo chamaram a responsabilidade. Diferente do craque do Vasco, que se escondeu do jogo - completou.

O Flamengo aplicou a maior goleada da história sobre o Vasco ao fazer 6 a 1 no rival pela sétima rodada do Brasileirão. O jogo aconteceu na tarde deste domingo (2), no Estádio do Maracanã.