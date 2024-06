Craque Neto projeta rebaixamento do Vasco e alfineta jogador: ‘Dão muita moral’

Craque Neto criticou o meia Payet, do Vasco (Foto: Reprodução/Band)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/06/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco sofreu uma goleada histórica diante do rival Flamengo por 6 a 1 no último domingo (2). O ex-jogador Neto, ídolo do Corinthians, analisou o clássico carioca e criticou o meia francês Dimitri Payet. O apresentador do "Apito Final" também projetou um novo rebaixamento para o Cruzmaltino no Brasileirão.

- É uma opinião minha, mas vocês, vascaínos, dão uma moral para esse Payet aí. Eu acho que ele não tem três gols no ano. Vocês acham que o Payet é o Edmundo, é o Dinamite? Dois gols em 15 jogos. Craque é o Arrascaeta, irmão. Vocês, vascaínos, estão brincando de achar que esse Payet é o camisa 10 - disse Neto.

- Acham que o Payet, que mais parece um croissant, vai jogar e vai ganhar. Vocês estão brincando, vascaínos. O Vegetti é bom centroavante, faz gol, mas é sozinho, não recebe assistência. Aí depende de Payet. O Vasco tem uma tendência de cair de novo esse ano. Mais uma vez buscando o rebaixamento - completou.

O Vasco abriu o placar com o argentino Vegetti aos oito minutos, mas depois viu o Flamengo dominar o jogo. Ainda no primeiro tempo, o Rubro-Negro virou com Everton Cebolinha, Pedro e David Luiz. Na segunda etapa, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol completaram a goleada do time de Tite.