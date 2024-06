Gui, torcedor mirim do Vasco, chora em vídeo após dura derrota do Vasco contra o Rival (Foto: Reprodução/ Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/06/2024 - 12:06 • Rio de Janeiro (RJ)

Neste domingo (02), a mãe de Gui, grande conhecido da torcida vascaína, publicou um vídeo do filho chorando em suas redes sociais, após a dolorosa derrota do Vasco para o Flamengo por 1x6. A mãe do menino veio a público se defender dos ataques após o vídeo viralizar.

Gui Vasco (Foto: Reprodução/Instagram)

O pequeno torcedor tocou o coração do Brasil após um vídeo em que ele reencontra a sua mãe no hospital, após 16 dias em coma. Guilherme tem uma doença genética rara, a epidermolise bolhosa.

Gui e sua mãe estiveram presentes no Maracanã para assistir ao clássico dos milhões. A partida marcou a estreia do novo técnico do Vasco, Álvaro Pacheco.

Após a derrota do Vasco contra o seu maior rival, a mãe de Gui, Tayane Gandra, postou em em seu Instagram um vídeo do menino chorando enquanto comenta o jogo.

A publicação não foi bem vista pelos internautas que consideraram o vídeo uma grande exposição do menino, em um momento de vulnerabilidade. Os torcedores acusam a mãe de se aproveitar da fragilidade de Gui, para ganhar visibilidade e engajamento na internet. Veja;

O vídeo gerou uma sucessão de ataques a Tayane, que rebateu as críticas, em vídeo.

