Ídolo do São Paulo detona Abel Ferreira: ‘Subestima nossa inteligência’

Escrito por Lance! • Publicada em 22/08/2024 - 14:09 • Rio de Janeiro

Para Diego Lugano, zagueiro campeão mundial pelo São Paulo em 2005, falar sobre Abel Ferreira é uma 'via de mão dupla'. O jogador uruguaio considera Abel um ótimo treinador tático, mas desaprova as condutas comportamentais do técnico.

Abel é considerado um dos maiores treinadores da história do Palmeiras e até mesmo do Brasil. Desde que assumiu o comando do Alviverde, o treinador português conquistou duas Libertadores, uma Copa do Brasil e dois Campeonatos Brasileiros, com suas equipes praticando um futebol muito consistente.

- Acho um ótimo treinador. Taticamente, é o treinador que mais me identifico até pela minha forma de jogar. Eu me vejo muito como o Gustavo Gómez, por exemplo. Um treinador como o Abel faz com que você se destaque - disse o ídolo do São Paulo, antes de completar:

- Às vezes parece querer ser o segundo Cristóvão Colombo descobrindo a América e nos dar conselho de ética, de como nos comportar, falar e pensar. Eu não gosto. Me sinto humilhado. Acho que ele subestima a inteligência do brasileiro e do sul-americano - concluiu.

