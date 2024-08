Ídolo do Palmeiras manda recado após derrota para o Flamengo: ‘Espero que mude’

Palmeiras perdeu para o Flamengo no jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/07/2024 - 23:01 • Rio de Janeiro (RJ)

O Palmeiras perdeu para o Flamengo nesta quarta-feira (31), em jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Alviverde fez partida ruim no Maracanã e ofereceu pouco perigo ao Rubro-Negro. Em transmissão da "Prime Video", o ex-jogador Evair, ídolo do time paulista, criticou a escolha de Abel Ferreira por três volantes.

- O Palmeiras não criou, não chutou ao gol, foi dominado totalmente pelo adversário, deixou muito a desejar. A gente espera que mude tudo, três volantes para o Palmeiras é uma situação que dá muita dificuldade, o time não chega na frente. Isso causou determinadas situações que o Palmeiras não está acostumado - comentou o ex-jogador.

O Palmeiras entrou em campo com Zé Rafael, Richard Ríos e Aníbal Moreno. Ao todo, o Alviverde deu apenas dois chutes no gol, nenhum na direção do gol. Com a derrota, o time de Abel Ferreira precisa agora vencer o Flamengo por 2 a 0, na próxima semana, no Allianz Parque para, pelo menos, levar a decisão da vaga para os pênaltis.