Ídolo de gigante da Série A faz coro por Rony, do Palmeiras: ‘A cara do clube’

Alvo de clubes brasileiros na janela de transferências, o atacante Rony ganhou para se juntar a um rival do Palmeiras. Comentarista do "Arena SBT", o ex-lateral Cicinho afirmou que "levaria" o jogador para o São Paulo. Ídolo do Tricolor, o ex-jogador disse que o atleta do Alviverde tem "a cara" do clube.

➡️ Palmeiras recebe sondagens por Rony e aguarda propostas antes do Paulistão

- O Rony é a cara do São Paulo, levaria fácil e pagaria o que ele pedisse. O Rony encaixaria perfeitamente no São Paulo com o Oscar, com o Lucas, com o Calleri. É um jogador que não desiste. Em muitos jogos, o São Paulo fica dependente só do Calleri, e você ter o Rony junto para ajudar, para segurar o zagueiro, para desafogo ao time, é muito importante - disse Cicinho.

Representantes de Atlético-MG e Fluminense entraram em contato para entender as condições do negócio por Rony. O Galo, inclusive, tentou incluir Rony na negociação que levou Paulinho ao Palmeiras, mas o atleta recusou ser utilizado como moeda de troca. O alto salário, por sua vez, também é um obstáculo nas tratativas.

Bahia, Santos e Vasco também procuraram o jogador, segundo apuração da reportagem. A diretoria do Palmeiras planeja negociar o jogador em definitivo, após ele perder espaço no fim da última temporada, e descarta um empréstimo com pagamento parcial dos vencimentos.

Rony no Palmeiras

Ainda em 2020, o Palmeiras desembolsou 6 milhões de euros (R$ 28 milhões à época) por 50% dos direitos econômicos de Rony, que possui contrato válido até dezembro de 2026. Ao todo, ele disputou 283 jogos pelo Verdão, com 70 gols marcados.

