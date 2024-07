Vini Jr alfineta Tiago Leifert após crítica: ‘Menos mal que poucos assistem ele’

Vini Jr alfinetou Tiago Leifert após crítica de jornalista (Foto: Reprodução/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/07/2024 - 18:55 • Rio de Janeiro (RJ)

Vini Jr rebateu uma crítica do jornalista Tiago Leifert nas redes sociais nesta quarta-feira (3). Após a vitória da Seleção Brasileira contra o Paraguai, o apresentador cornetou a atuação do jogador. Leifert afirmou que o camisa 7 não teve o mesmo desempenho que tem no Real Madrid. O atacante respondeu o corte do vídeo no "X".

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Esse não é mesmo o Vini do Real Madrid, esse é o Vini recém-saído do Flamengo. É um Vini que jogava para ele, que dribla para trás, quer dar carretilha o tempo inteiro. Se o Vini faz isso no Real Madrid, o Florentino Pérez e o Ancelotti comem o fígado nele no intervalo, se ele faz isso em um jogo do Real Madrid. Isso não é o Vini do Real Madrid, ele não é louco de fazer isso no Real Madrid - começou Leifert.

- O Vini não jogou pela Seleção Brasileira. O Vini estava muito mais preocupado em acertar um drible do que dar uma assistência, por várias vezes ele teve oportunidade lá na esquerda, em vez de ele botar a bola dentro da área, ou cruzar rasteiro, ou tocar para trás, ele voltou e tentou driblar de novo o cara do Paraguai - completou o jornalista.

➡️Qual o tamanho da ausência de Vini Jr contra o Uruguai?

Vini Jr respondeu com a mensagem: "Ele apenas quer colocar o Brasil contra mim e nossa seleção. Menos mal que poucas pessoas assistem ele". O atacante marcou dois gols contra o Paraguai na goleada de 4 a 1 da Seleção Brasileira. Na última terça-feira (2), a equipe de Dorival Jr empatou com a Colômbia em 1 a 1, na Copa América.