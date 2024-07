Irmã de jogador do México na Copa de 2018 é morta a tiros

Martha Paola foi morta a tiros no México (Foto: Reprodução/Redes sociais)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/07/2024 - 16:05 • Rio de Janeiro (RJ)

A irmã do zagueiro mexicano Carlos Salcedo, Martha Paola, foi morta a tiros na noite de sábado (29) no México. Ela era apresentadora de TV e foi baleada ao sair de circo na cidade de Huixquilucan. Carlos Salcedo joga pelo Cruz Azul e fez parte da seleção do México na Copa do Mundo de 2018, na Rússia. A informação foi publicada pelo "O Globo".

Segundo o jornal mexicano "El Universal", Paola estava com a família no local e teria ido em direção a um estacionamento para falar ao celular. Foi quando dois homens se aproximaram e fizeram os disparos. Paola chegou a ser levada a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Nas redes sociais, o Cruz Azul lamentou a morte de Paola.

Ainda de acordo com o jornal "El Universal", Carlos Salcedo teria pedido para deixar o Cruz Azul, após a morte da irmã, alegando que precisa "urgentemente sair do país". A diretoria do clube deve ajudar o jogador a se transferir para um time no exterior.