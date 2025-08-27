A Copa do Brasil invadiu a semana do calendário nacional e promete grandes emoções nesta quarta-feira. A bola rola às 19h30 (de Brasília) para Atlético-MG x Cruzeiro, na Arena MRV. Às 21h30, o Vasco recebe o Botafogo, e o Athlético-PR encara o Corinthians, em Curitiba. Na quinta-feira (28), Bahia x Fluminense se enfrentam na Fonte Nova, às 19h30.

continua após a publicidade

Diante dessa rodada decisiva, o Lance! pediu para a Grok, ferramenta de inteligência artificial do ‘X’, cravar os resultados das equipes brasileiras no primeiro jogo das quartas da Copa do Brasil.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Confira os palpites das quartas da Copa do Brasil

Atlético-MG x Cruzeiro

Atual vice-campeão da Copa do Brasil, o Galo volta ao mata-mata após eliminar o Flamengo nas oitavas de final. A equipe terá pela frente o clássico contra o Cruzeiro e começa decidindo sob seus domínios.

continua após a publicidade

Na 3ª posição do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro, por sua vez, defende o posto de maior campeão da competição com seis títulos conquistados. Na última fase, o Cabuloso passou pelo CRB.

Segundo a IA, o Atlético-MG pode levar vantagem no jogo de ida, por jogar diante de sua torcida. Apostando em um resultado, a Grok cravou uma vitória do Galo por 2 a 1.

continua após a publicidade

Atacante Hulk do Atlético-MG e volante Lucas Silva, do Cruzeiro (Foto: Divulgação/Atlético-MG)

Athlético-PR x Corinthians

A única equipe fora da Série A entre os classificados para as quartas de final, o Athlético-PR, eliminou o São Paulo na última fase e encara o Corinthians, na Ligga Arena.

Embalado pela vitória contra o Vasco, fora de casa, o Timão vive boa fase após eliminar o rival Palmeiras, nas oitavas. De acordo com a ferramenta, o Furacão pode levar vantagem pelo mando de campo, mas o equilíbrio deve pautar o confronto. O palpite final foi de 1 a 1.

Vasco x Botafogo

O Vasco busca repetir o desempenho em casa pela Copa do Brasil e abrir vantagem no primeiro confronto contra o rival Botafogo. A equipe eliminou o CSA, jogando em São Januário e conta com o apoio de sua torcida, que esgotou os ingressos para o clássico.

Já o Glorioso, vem embalado pela classificação contra o Bragantino e pela vitória contra o Juventude, na última rodada do Brasileirão. Apostando em um resultado, a Grok apontou uma vitória do Cruzmaltino por 1 a 0.

Bahia x Fluminense

O Bahia vem em busca do seu primeiro título na competição e tem a força de sua torcida para receber o Fluminense, nesta quinta-feira (28). O Tricolor das Laranjeiras, que eliminou o Internacional nas oitavas de final, conta com jogadores decisivos, como o atacante Canobbio, que vive boa fase.

De acordo com a ferramenta, o confronto será bastante disputado e o empate em 1 a 1 é o resultado mais provável.