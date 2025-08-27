IA prevê resultados dos jogos das quartas de final da Copa do Brasil
Equipes começam a se enfrentar nesta quarta-feira (27)
A Copa do Brasil invadiu a semana do calendário nacional e promete grandes emoções nesta quarta-feira. A bola rola às 19h30 (de Brasília) para Atlético-MG x Cruzeiro, na Arena MRV. Às 21h30, o Vasco recebe o Botafogo, e o Athlético-PR encara o Corinthians, em Curitiba. Na quinta-feira (28), Bahia x Fluminense se enfrentam na Fonte Nova, às 19h30.
Diante dessa rodada decisiva, o Lance! pediu para a Grok, ferramenta de inteligência artificial do ‘X’, cravar os resultados das equipes brasileiras no primeiro jogo das quartas da Copa do Brasil.
Confira os palpites das quartas da Copa do Brasil
Atlético-MG x Cruzeiro
Atual vice-campeão da Copa do Brasil, o Galo volta ao mata-mata após eliminar o Flamengo nas oitavas de final. A equipe terá pela frente o clássico contra o Cruzeiro e começa decidindo sob seus domínios.
Na 3ª posição do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro, por sua vez, defende o posto de maior campeão da competição com seis títulos conquistados. Na última fase, o Cabuloso passou pelo CRB.
Segundo a IA, o Atlético-MG pode levar vantagem no jogo de ida, por jogar diante de sua torcida. Apostando em um resultado, a Grok cravou uma vitória do Galo por 2 a 1.
Athlético-PR x Corinthians
A única equipe fora da Série A entre os classificados para as quartas de final, o Athlético-PR, eliminou o São Paulo na última fase e encara o Corinthians, na Ligga Arena.
Embalado pela vitória contra o Vasco, fora de casa, o Timão vive boa fase após eliminar o rival Palmeiras, nas oitavas. De acordo com a ferramenta, o Furacão pode levar vantagem pelo mando de campo, mas o equilíbrio deve pautar o confronto. O palpite final foi de 1 a 1.
Vasco x Botafogo
O Vasco busca repetir o desempenho em casa pela Copa do Brasil e abrir vantagem no primeiro confronto contra o rival Botafogo. A equipe eliminou o CSA, jogando em São Januário e conta com o apoio de sua torcida, que esgotou os ingressos para o clássico.
Já o Glorioso, vem embalado pela classificação contra o Bragantino e pela vitória contra o Juventude, na última rodada do Brasileirão. Apostando em um resultado, a Grok apontou uma vitória do Cruzmaltino por 1 a 0.
Bahia x Fluminense
O Bahia vem em busca do seu primeiro título na competição e tem a força de sua torcida para receber o Fluminense, nesta quinta-feira (28). O Tricolor das Laranjeiras, que eliminou o Internacional nas oitavas de final, conta com jogadores decisivos, como o atacante Canobbio, que vive boa fase.
De acordo com a ferramenta, o confronto será bastante disputado e o empate em 1 a 1 é o resultado mais provável.
