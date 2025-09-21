IA crava virada e vencedor com gol no final em Flamengo x Vasco

Uma inteligência artificial cravou o resultado do clássico entre Flamengo x Vasco pelo Brasileirão. A bola rola às 17h30 (Brasília), no Maracanã, em um duelo que vale muito para as duas equipes. O Rubro-Negro briga pelo título, e o Cruzmaltino quer se distanciar cada vez mais da zona de rebaixamento.

Flamengo e Vasco é sempre um capítulo à parte, independente do campeonato. Pensando nisso, o Lance! consultou uma IA para saber uma previsão do duelo pelo Brasileirão. O Maracanã, inclusive, deve receber um público à altura do Clássico dos Milhões.

A Meta IA apontou que os rubro-negros vão sair felizes do estádio, mesmo depois de sair atrás do placar. Segundo a inteligência artificial, Flamengo x Vasco terá um golaço de Pedro, no finalzinho do jogo, que vai sacramentara vitória do Rubro-Negro.

- Flamengo 2x1 Vasco. O Flamengo entra em campo com muita pressão, mas consegue vencer com um golaço de Pedro no final do jogo. O Vasco começa bem, mas não consegue segurar o ritmo e acaba levando a virada - cravou a IA.

Como chegam Flamengo e Vasco para o duelo

O Rubro-Negro vive ótimo momento e não é derrotadp há 10 partidas. Na última quinta-feira (18), a equipe de Filipe Luís venceu o Estudiantes por 2 a 1 no jogo de ida das quartas de final da Libertadores, no Maracanã. No Campeonato Brasileiro, o time é líder com 50 pontos.

Para o clássico de domingo, a única ausência confirmada no Flamengo é Erick Pulgar. O chileno se recupera de cirurgia no quinto metatarso no pé direito e já faz trabalhos com a fisioterapia em campo. Além dele, Alex Sandro e Jorginho, fora das últimas partidas e dúvidas contra o Estudiantes por lesões musculares, têm chances de jogo, mas devem ser resguardados para o confronto de volta na Argentina. Há, ainda, a possibilidade de outros jogadores serem poupados, visando o jogo de quinta-feira (25).

Por sua vez, o Vasco tenta encontrar equilíbrio sob o comando de Fernando Diniz e vem de empate por 2 a 2 com o Ceará na última rodada do Brasileirão. A equipe soma 23 pontos e ocupa a 15ª colocação na tabela.

O Cruz-Maltino também tem desfalques para o duelo no Maracanã. O zagueiro Lucas Freitas recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Vozão e sumpre suspensão. Ademais, o departamento médico não tráz boas notícias: além de Jair, que passou por cirurgia nesta semana e está oficialmente fora da temporada, Lucas Piton e Tchê Tchê são prováveis ausências. O lateral-esquerdo está praticamente descartado, enquanto o volante será reavaliado até domingo (21).