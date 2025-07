A 17ª rodada do Campeonato Brasileiro está recheada de clássicos regionais. De olho nisso, o Lance! pediu para o Chat GPT, ferramenta de inteligência artificial, cravar os resultados de Botafogo x Corinthians e Palmeiras x Grêmio, dois dos principais jogos deste sábado (26).

Em busca de uma vaga no G4, o Botafogo recebe o Corinthians, às 18h30, no Nilton Santos. Já o Palmeiras busca uma vitória contra o Grêmio, às 21h, no Allianz Parque, para seguir na disputa pela liderança.

Segundo a ferramenta, o Glorioso vai fazer valer o mando de campo contra o Corinthians e vence o confronto por 2 a 1. Já no confronto entre Palmeiras e Grêmio, o favoritismo está no lado Gaúcho. De acordo com o Chat GPT, o Tricolor vence por 1 a 0, fora de casa.

Histórico dos confrontos

Botafogo x Corinthians

O retrospecto do Glorioso é favorável contra o rival paulista. Em 104 jogos disputados, o Botafogo venceu 43, contra 37 vitórias corintianas, além de 24 empates. No Rio de Janeiro, o Botafogo venceu 27, empatou oito e perdeu 16. Já em São Paulo, a vantagem é corintiana: 21 vitórias, empatou 16 e perdeu 16.

Em Campeonatos Brasileiros, a vantagem segue do lado botafoguense: são 27 vitórias, 17 empates e 22 derrotas.

Vitinho e Matheuzinho disputam jogada no Brasileirão de 2024 (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Palmeiras x Grêmio

No duelo entre Palmeiras e Grêmio, o favoritismo está do lado paulista. Em todas as competições foram disputados 99 jogos entre as duas equipes, com 21 vitórias do Grêmio, 34 empates e 44 triunfos do Palmeiras. Em Campeonatos Brasileiros, são 65 partidas disputadas, com 29 vitórias Alviverdes, 13 vitórias do Tricolor e 23 empates.

Nos últimos 15 jogos, são nove vitórias do Palmeiras, contra apenas duas do Grêmio, além de quatro empates. Neste período, o Verdão manteve uma sequência de seis jogos de invencibilidade.