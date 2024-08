Haaland leva internautas à loucura com hat-trick em clássico: ‘É o pai do Chelsea’

Haaland marcou trÊs gols para o Manchester City em amistoso diante do Chelsea (Foto: Jason Mowry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/08/2024 - 20:04 • Ohio (EUA)

O atacante Erling Haaland está voando na pré-temporada do Manchester City: nos três primeiros jogos, o norueguês marcou dois gols, diante de Celtic (Escócia) e Milan (Itália) - passou em branco diante do Barcelona.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Na goleada por 4 a 1 diante do Chelsea, a quarta e última partida dos cityzens antes do início da temporada, o centroavante se destacou novamente ao marcar três gols, sendo dois logo no início do duelo (aos três e quatro minutos). O início avassalador do centroavante levou os internautas à loucura. Veja a seguir alguns dos comentários feitos no X/Twitter.

➡️ Chelsea bate o martelo e define futuro de Andrey Santos, ex-Vasco