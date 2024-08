Chelsea bate o martelo e define futuro de Andrey Santos, ex-Vasco

Andrey Santos em ação com a camisa do Chelsea. (Divulgação / Chelsea)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/08/2024 - 14:49 • Londres (ING)

Em meio a pré-temporada do Chelsea nos Estados Unidos, o volante Andrey Santos, ex-Chelsea, teve o futuro definido. Ele deixará a preparação do clube londrino para se juntar ao Strasbourg, da França, por empréstimo.

O atleta deve viajar para a França nos próximos dias para que o acordo seja finalizado. Andrey retornará ao Strasbourg após deixar ótima impressão na reta final do Campeonato Francês 23/24: ele marcou um gol em 11 partidas. Além disso, foi eleito a 'joia do mês' de março na competição e melhor jogador do clube no mês.

Emprestado pelo Chelsea, Andrey Santos comemora gol pelo Strasbourg. (Foto: Reprodução/Instagram @andreysantos_5)

O time francês terminou a última temporada na 13ª colocação e é gerenciado por Todd Boehly, dono dos Blues. Em 2023-24, Ângelo, também do Chelsea, foi emprestado para o clube.

Aos 20 anos, Andrey convive com dificuldades para encontrar espaço no inflado elenco do Chelsea. Os outros jovens do time, inclusive, devem ser emprestados, assim como o brasileiro.

Este será o quarto empréstimo de Andrey pelo Chelsea: Vasco e Nottingham Forest também contaram com o volante, além do próprio Strasbourg. Ele entrou em campo pela pré-temporada do Chelsea no empate contra Wrexham e na derrota para o Celtic.