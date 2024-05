Entenda como Ayrton Senna movimentou mais de R$ 6 bilhões desde a morte

- A marca Senna é muito vinculada a velocidade, a esportes e a performance. Queremos perpetuar o legado do Ayrton para as gerações mais jovens - disse Thiago Fernandes, COO e responsável pelo desenvolvimento de novos negócios, em entrevista à Forbes em 2023.



Desde 1994, portanto, os desafios da Senna Brands são manter sua memória para os milhões de brasileiros que nunca assistiram a uma de suas corridas ao vivo e satisfazer marcas que querem se associar à imagem do herói nacional.



➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!



Itens como relógios e carros sofisticados são produzidos e vendidos em parcerias com grandes empresas desses segmentos. Além do Brasil, países como Japão e Inglaterra estão entre os maiores consumidores.