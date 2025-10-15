Ídolo do Palmeiras defende jogador do Corinthians criticado na Data Fifa
Hugo Souza foi criticado por torcedores por "falha" no gol do Japão
Hugo Souza, goleiro do Corinthians, foi muito criticado na derrota da Seleção Brasileira contra o Japão por 3 a 2, durante a Data Fifa. A equipe de Carlo Ancelotti abriu 2 a 0 no placar, mas sofreu a virada no segundo tempo. Marcos, ex-goleiro do Palmeiras, defendeu o jovem das críticas e discorda que goleiro corintiano tenha falhado no terceiro gol japones.
- Estou vendo o pessoal comentar sobre a estreia do Hugo Souza com a camisa da seleção brasileira. Vou falar para vocês: seleção é barca, para goleiro é difícil. Por mais que a gente tenha uma experiência aqui, você pode ser o f….. do seu time, ter 300 jogos no Paulista, 500 no Brasileiro, mas na seleção você a gente chega lá como orelha seca. A gente não tem experiência nenhuma para jogar com os caras lá de fora - defendeu.
- E nem acho que o que o gol tenha sido falha do Hugo. Acho que foi muito próximo. Poderia ter sido um milagre naquela defesa, se ele conseguisse ter tirado a bola. E talvez a decisão errada tenha não ter saído, porque ele é grande. Tenho certeza se ele estivesse no Corinthians, ele sairia porque lá ele tem muito mais confiança - concluiu Marcos.
Hugo Souza desfalca Corinthians no Brasileirão
O goleiro corinthiano será desfalque no jogo contra o Santos nesta quarta-feira, tanto pela longa viagem de retorno quanto por estar suspenso após receber o terceiro cartão amarelo contra o Mirassol. Dos outros jogadores do Corinthians convocados, Memphis já está no Brasil e deve ser opção para o jogo, enquanto Felix Torres e Romero provavelmente também serão desfalques, ausentes em suas seleções.
