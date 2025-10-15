Ídolo do Palmeiras defende jogador do Corinthians criticado na Data Fifa

Hugo Souza, goleiro do Corinthians, foi muito criticado na derrota da Seleção Brasileira contra o Japão por 3 a 2, durante a Data Fifa. A equipe de Carlo Ancelotti abriu 2 a 0 no placar, mas sofreu a virada no segundo tempo. Marcos, ex-goleiro do Palmeiras, defendeu o jovem das críticas e discorda que goleiro corintiano tenha falhado no terceiro gol japones.

- Estou vendo o pessoal comentar sobre a estreia do Hugo Souza com a camisa da seleção brasileira. Vou falar para vocês: seleção é barca, para goleiro é difícil. Por mais que a gente tenha uma experiência aqui, você pode ser o f….. do seu time, ter 300 jogos no Paulista, 500 no Brasileiro, mas na seleção você a gente chega lá como orelha seca. A gente não tem experiência nenhuma para jogar com os caras lá de fora - defendeu.

- E nem acho que o que o gol tenha sido falha do Hugo. Acho que foi muito próximo. Poderia ter sido um milagre naquela defesa, se ele conseguisse ter tirado a bola. E talvez a decisão errada tenha não ter saído, porque ele é grande. Tenho certeza se ele estivesse no Corinthians, ele sairia porque lá ele tem muito mais confiança - concluiu Marcos.

Hugo Souza desfalca Corinthians no Brasileirão

O goleiro corinthiano será desfalque no jogo contra o Santos nesta quarta-feira, tanto pela longa viagem de retorno quanto por estar suspenso após receber o terceiro cartão amarelo contra o Mirassol. Dos outros jogadores do Corinthians convocados, Memphis já está no Brasil e deve ser opção para o jogo, enquanto Felix Torres e Romero provavelmente também serão desfalques, ausentes em suas seleções.