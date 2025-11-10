Felipe Melo analisa reação de Neymar em substituição e cita Vini Jr

O ex-jogador Felipe Melo analisou a reação de Neymar durante a substituíção na derrota do Santos para o Flamengo, no último domingo, pela 33ª rodada do Brasileirão. O jogador deixou o gramado aos 39 minutos minutos do segundo tempo para a entrada de Rollheiser e questionou a decisão do técnico Juan Pablo Vojvoda.

continua após a publicidade

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Durante o programa "Fechamento", do canal Sportv, o atual comentarista defendeu a postura do atacante. Para Felipe Melo, Neymar mostrou apenas um desconforto com a substituição e não foi derespeitoso com comandante do Peixe.

Ao realizar a análise, o ex-jogador chegou a comparar a postura do camisa 10 do Santos com a de Vini Jr. O camisa 7 do Real Madrid, recentemente, protagonizou um climão com o técnico Xabi Alonso, durante o último El Clássico, do dia 26 de outubro, ao ser substituído durante o segundo tempo.

continua após a publicidade

- Essa reação aí, não acho que foi uma falta de respeito. Como já observamos de outros jogadores, que saem xingando e jogando coisas no chão. Do próprio Vini Jr, recentemente. Você vê, que ele sai e pergunta o motivo. Mas não vi nenhuma imagem dele jogando nada - disse o ex-jogador.

Flamengo x Santos: como foi o jogo?

Texto por: Maurício Luz

Na caça ao líder Palmeiras, o Flamengo recebeu um Santos pressionado na zona de rebaixamento, mas animado pela volta de Neymar ao time titular. Com o Maracança lotado, os donos da casa buscaram impor o favoritismo logo de cara, e Jorge Carrascal levou perigo logo aos quatro minutos, batendo firme na entrada da área e acertando o lado de fora da rede.

continua após a publicidade

O Peixe, por sua vez, adotou postura defensiva e buscava saídas de velocidade, apostando no talento do camisa 10. Na melhor chance dos visitantes na primeira etapa, Barreal desviou cruzamento e encontrou Neymar, que mergulhou no meio da área e cabeceou a bola à direita do gol aos 20'. Pilhado, o atacante demonstrava a todo tempo sinais de irritação com a arbitragem, o que rendeu cartão amarelo por reclamação logo aos 35 minutos.

O Rubro-Negro seguiu rondando a área adversária, empurando o Alvinegro Praiano para trás. A pressão deu resultado aos 37', quando Léo Pereira aproveitou sobra de cobrança de escanteio e bateu de canhota para abrir o placar.

O gol do Flamengo fez o Santos buscar mais o ataque antes mesmo do intervalo. Zé Rafael teve boa chance de cabeça, mas mandou para fora; pouco depois, Neymar cobrou falta da lateral da área e obrigou Rossi a defender com um soco.

O bom momento do Peixe, contudo, não teve sequência no início do segundo tempo. De primeira, Arrascaeta lançou Carrascal nas costas da marcação, e o colombiano arrancou e chutou forte para superar Brazão e fazer o segundo gol rubro-negro no jogo logo aos 5'/2°T.

A vantagem do Flamengo pareceu um banho de água fria no Santos, que parou de demonstrar poder de reação. Assim, os mandantes, embalados pela torcida no Maracanã, encontravam espaços no campo de ataque e criavam oportunidades. Em uma dessas jogadas, Varela acionou Bruno Henrique, que invadiu a área e foi derrubado por Willian Arão. Após revisão no VAR, o árbitro assinalou pênalti, mas Arrascaeta desperdiçou a cobrança e acertou a trave.

O Mais Querido seguiu acumulando finalizações, com Samuel Lino levando perigo em jogada individuai e Bruno Henrique perdendo chance cara a cara com Brazão. Não demorou muito, porém, para o camisa 27 se redimir: Igor Vinícius falhou e deu a bola nos pés do atacante, que driblou o goleiro santista e fez o terceiro do Fla.

A partida caminhava para uma vitória tranquila do Flamengo, mas ganhou cortornos dramáticos na reta final. Aproveitando rebote de chute de Robinho Jr. no travessão, Thaciano ajeitou de cabeça para Bontempo empurrar para o fundo das redes aos 43 minutos. No lance seguinte, Rossi defendeu finalização do jovem camisa 7, mas a bola sobrou para Lautaro Díaz fazer o segundo do Peixe. Apesar da reação tardia, o Peixe não conseguiu o empate, e o Rubro-Negro deixou o Maracanã com os três pontos.