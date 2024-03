Goleiro do Nova Iguaçu é flagrado no metrô após vitória sobre o Vasco no Maracanã

Fabrício é um dos destaques do Nova Iguaçu no Carioca 2024 (Foto: Divulgação/Nova Iguaçu)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/03/2024 - 16:19 • Rio de Janeiro (RJ)

Uma cena incomum aconteceu, neste domingo (18), após a vitória do Nova Iguaçu sobre o Vasco na semi do Carioca: o goleiro Fabrício, do clube da Baixada, deixou o Maracanã de metrô e foi reconhecido por torcedores que estavam no mesmo transporte público. A imagem, é claro, viralizou nas redes sociais.



Um destaques do Nova Iguaçu no estadual, Fabrício é natural do Paraná e chegou ao futebol carioca neste ano. O goleiro estava no metrô ao lado da família, que veio ao Rio acompanhar a semifinal contra o Vasco e estava hospedada em Copacabana.



Nova Iguaçu e Flamengo vão decidir o Campeonato Carioca após a data Fifa. As duas partidas da final devem ser realizadas no Maracanã, nos dias 31 de março e 7 de abril. A Ferj ainda confirmará os horários da decisão.



Fabrício, goleiro do Nova Iguaçu, é flagrado no metrô (Foto: Reprodução)