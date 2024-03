Neto fica revoltado com James Rodríguez no São Paulo e dispara: ‘Jogadores estão bravos com ele’

Craque Neto, ex-jogador do Corinhtians e apresentador do "Os Donos da Bola" (Reprodução / Band)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/03/2024 - 16:03 • Rio de Janeiro (RJ)

O São Paulo foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Paulista, após ser derrotado nos pênaltis para o Novorizontino, neste domingo (17). O centro das atenções desse jogo foi o meia colombiano James Rodríguez, que escolheu em não participar das cobranças, virando alvo de críticas pelos torcedores e do apresentador Craque Neto.

Neto ficou revoltado com o meia e fez fortes revelações. Segundo o apresentador no programa "Os Donos da Bola", James aparece pouco nos treinos e criticou o colombiano por ter fotógrafo particular.

- O James Rodríguez não treinou a semana inteira [passada]. Sabe por quê? Esperava-se o Calleri para estar [em campo]. (...) Os jogadores estão revoltados com ele, estão bravos. Ele tem repórter pra tirar foto dele no treino, ele treina pouco - disse Neto.

Neto também contou que James não é bem-visto pelo elenco do São Paulo. Segundo o ex-jogador, os jogadores do clube estariam bravos com ele e o colombiano seria uma "nhaca" nos treinos.

- Os jogadores estão bravos com ele. Ele é uma ‘nhaca’ nos treinos, precisa dar 10 tiros [corrida em alta velocidade], ele dá dois - concluiu.

James Rodríguez nos treinos do São Paulo (Foto: Rubens Chiri / saopaulofc)

O São Paulo empatou com o Novorizontino por 1 a 1 no tempo normal da partida pelas quartas de final do Paulistão. Na disputa pela vaga nas penalidades, o time do interior levou a melhor e venceu por 5 a 4.