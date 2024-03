Ex-BBB diz que vai ficar ‘uma semana andando com a camisa do Nova Iguaçu’

Jogadores do Nova Iguaçu comemoram classificação à final do Carioca (Foto: Alexandre Durao/ZIMEL PRESS)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/03/2024 - 10:36 • Rio de Janeiro (RJ)

O Nova Iguaçu é finalista do Campeonato Carioca 2024. Após a vitória de 1 a 0 sobre o Vasco que valeu a vaga na final, a ex-BBB Fani Pacheco, torcedora ilustre da "Laranja Mecânica", disse que não vai parar de vestir a camisa do clube nos próximos dias.



- Quero que ganhe do Flamengo. Isso vai ser lindo para a cidade, para a autoestima, para tudo. Nossa Senhora, eu nem sei.. Vou comprar a camisa do Nova Iguaçu, vou ficar andando uma semana. Para tudo quanto é lugar com a camisa do Nova Iguaçu, só para tirar uma onda. U-hu, Nova Iguaçu! - disse Fani ao jornal "Extra".



➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Fani ganhou fama com seu bordão 'U-hu, Nova Iguaçu' durante o confinamento do Big Brother Brasil 7. Assim, se tornou é uma das maiores ícones da cidade da Baixada Fluminense.



➡️ ‘Deixaram o Maracanã pronto para o Vasco passar vergonha histórica’, dispara narrador



Nova Iguaçu e Flamengo vão decidir o Campeonato Carioca após a data Fifa. As duas partidas da final devem ser realizadas no Maracanã, nos dias 31 de março e 7 de abril. A Ferj ainda confirmará as datas e horários da decisão.

Bill comemora gol do Nova Iguaçu sobre o Vasco (Foto: Delmiro Junior/Photo Premium/Gazeta Press)