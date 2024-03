Vivi sempre marcava presença em jogos do Fluminense (Foto: Reprodução/ Vivi)







Escrito por Izabella Giannola • Publicada em 18/03/2024 - 15:36 • São Paulo (SP)

Pouco antes da decisão pela Recopa, John Kennedy e Vivi Barros teriam passado por uma crise no relacionamento. A influenciadora teria terminado com o jogador do Fluminense após algumas suspeitas de traição - que rendeu até indiretas nas redes sociais.

Na época, os dois pararam de se seguir nas redes sociais. Mas segundo informações do jornal 'Extra', John Kennedy e Vivi Barros estariam se aproximando mais uma vez. Inclusive, voltaram a se seguir nas redes.

Não somente pelo 'follow' que estas suspeitas foram erguidas, mas John Kennedy também curtiu algumas fotos postadas por Vivi recentemente. A influenciadora, por sua vez, compartilhou algumas fotos da filha do casal com uma camisa do Fluminense e o nome do atleta escrito atrás.

John Kennedy e Viviane Barros estavam juntos desde o fim de 2021 e têm uma filha de 1 ano e 6 meses. Na época do término, Vivi postou algumas indiretas que chamaram a atenção de torcedores nas redes sociais. "Quando digo que não trairei, não é para me gabar. É que ser fiel é o mínimo que se espera de uma pessoa com caráter", dizia uma postagem feita por ela.