O lance mais claro da partida ocorreu logo no início do segundo tempo, aos 48 minutos, quando Sinclair, camisa 12 do Canadá, foi derrubada por Ordega, da Noruega, dentro da área. O pênalti foi confirmado após a árbitra da partida ir ao VAR e assinalar falta. A cobrança, no entanto, parou nas mãos da goleira Nnadozie, que acertou o canto e defendeu o chute baixo da meio-campista canadense.