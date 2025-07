Golaço de Marinho impressiona e torcedores na web vão à loucura: ‘Pornográfico!’

Marinho, do Fortaleza, foi o grande nome da primeira etapa do duelo contra o Bahia, no Castelão. O atacante acertou um chute de extrema felicidade de fora da área para abrir o placar para o Tricolor do Pici. O lance repercutiu nas redes sociais e impressionou aos torcedores que acompanham o embate nordestino, válido pela 15ª rodada do Brasileirão.

Marinho, do Fortaleza, acerta lindo chute de fora da área no Castelão (Foto: Reprodução/Premiere)

A jogada aconteceu aos 29 minutos da etapa inicial, após uma cobrança de escanteio do Fortaleza em que o goleiro Marcos Felipe, do Bahia, espalmou a bola para fora da área, ela sobrou para Marinho que acertou um chutaço. Veja no vídeo abaixo.

Esse foi apenas o quarto gol de Marinho na temporada de 2025. O atacante é um carrasco de velha data do Bahia. Nas redes sociais, os torcedores foram à loucura após a belíssima finalização.

O Fortaleza vem de derrota para o Ceará na última rodada do Brasileirão, que culminou com a demissão do treinador Juan Pablo Vojvoda após mais de quatro anos no comando. O Tricolor do Pici contratou Renato Paiva para dar sequência à temporada, o português estreia neste sábado.

Do outro lado, Bahia vem de empate sem gols com o América de Cali pela Copa do Sul-Americana, mas venceu as últimas três partidas do Campeonato Brasileiro, competição em que está na quarta posição.

Fortaleza e Bahia já se enfrentaram 48 vezes na história, considerando todas as competições. O time baiano leva vantagem com 19 vitórias, contra 14 do Fortaleza, além de 15 empates. Em jogos na casa do Fortaleza, o retrospecto é favorável ao Leão do Pici: são 12 vitórias, 8 empates e apenas 5 triunfos do Bahia