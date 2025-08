Confira a escalação do São Paulo para encarar o Internacional no Beira-Rio

O São Paulo visita o Internacional neste domingo (3), às 20h (de Brasília), no Beira-Rio, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Tricolor busca a quarta vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro para se aproximar ainda mais do G4. Caso vença o Colorado, a equipe poderá alcançar uma marca inédita: não vence cinco partidas seguidas desde 2022, quando emplacou uma sequência de seis triunfos no Campeonato Paulista.

O técnico Hernán Crespo não poderá contar com Alan Franco e Ferreirinha, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo, recebido na última rodada contra o Fluminense.

O lateral-esquerdo Wendell também será desfalque nas próximas semanas devido a uma lesão na parte posterior da coxa esquerda.

Além deles, nomes de peso como Oscar, Lucas, Calleri, Luiz Gustavo e Ryan Francisco seguem de fora por lesão. Rodriguinho está de fora por causa de um trauma na face.

Por outro lado, o atacante Lucca está de volta. O jovem esteve fora das últimas quatro partidas por causa de uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda.

Retrospecto:

Com 70 jogos disputados pelo Brasileirão, o histórico do confronto revela um São Paulo mais eficiente ofensivamente, enquanto o Internacional demonstra maior resistência nos jogos em casa.

A presença de craques e treinadores consagrados ao longo das décadas fortalece ainda mais a importância do clássico interestadual.

Internacional e São Paulo se enfrentaram 70 vezes pelo Campeonato Brasileiro Série A. O Tricolor paulista tem a vantagem, com 28 vitórias (40%), contra 21 triunfos do Colorado (30%) e 21 empates (30%).

O São Paulo também supera o Inter em gols: foram 91 marcados, com média de 1,3 por jogo, enquanto o time gaúcho balançou as redes 76 vezes, com média de 1,09. Os dados mostram um confronto equilibrado em números, mas com leve superioridade ofensiva do clube paulista.

O São Paulo vem de uma vitória por 3 a 1 diante do Fluminense, no Morumbis. (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Ficha Técnica:

INTERNACIONAL X SÃO PAULO

18ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: Domingo, 3 de agosto de 2025, às 20h30 (horário de Brasília);

📍 Local: Estádio Beira-Rio (POA)

📍 Local: Estádio Beira-Rio (POA)

🗣️ Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

🚩 Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ) e Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ)

🖥️ VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Escalações:

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Rochet; Alan Benítez, Juninho, Gabriel Mercado e Clayton; Bernabei, Luis Otavio, Alan Rodríguez e Bruno Tabata; Borré e Enner Valencia.

SÃO PAULO (Técnico: Hernan Crespo)

Rafael, Ferraresi, Arboleda e Sabino; Cédric Soares, Bobadilla, Marcos Antônio, Alisson e Enzo Díaz; Luciano e André Silva.