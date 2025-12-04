O Cruzeiro irá enfrentar o Botafogo na noite desta quinta-feira (4), às 19h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nas prévias do confronto, a maior dúvida na escalação era no ataque.

continua após a publicidade

No último jogo da Raposa, Keny Arroyo sentiu um incômodo na coxa direita e foi substituído ainda no primeiro tempo. Entretanto, ele treinou normalmente com o restante do elenco na véspera do duelo. Mesmo relacionado, Sinisterra será o titular contra o Glorioso.

Sinisterra, atacante do Cruzeiro (Foto: Samuel Andrade/Cruzeiro)

O treinador Leonardo Jardim tem poucos desfalques para o jogo desta quinta-feira. Gabigol, que levou o terceiro cartão contra o Vozão, está suspenso. Além dele, os lesionados Marquinhos e Wanderson também são baixas.

continua após a publicidade

Sendo assim, o Cruzeiro vai a campo com a seguinte escalação: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira, Christian; Sinisterra e Kaio Jorge

Do outro lado, o Botafogo está escalado com: Raul, Vitinho, David Ricardo, Marçal e Alex Telles; Allan e Marlon Freitas; Cuiabano, Jordan Barrera, Artur e Arthur Cabral.

continua após a publicidade

Situação do Cruzeiro no Brasileirão

Após o título do Flamengo, o Cruzeiro briga ainda para garantir a terceira posição do Brasileirão e também para tentar beliscar um vice-campeonato. Atualmente, o Cabuloso tem 69 pontos, quatro a menos que o Palmeiras e três a mais que o Mirassol. Um triunfo no Mineirão já garante a terceira colocação para os mineiros.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X BOTAFOGO

BRASILEIRÃO - 37ª RODADA

📆 Data e horário: quinta-feira (4/12), às 19h30 (de Brasília);

📍 Local: Mineirão, em Belo Horizonte;

👁️ Onde assistir: Record (TV aberta); Cazé TV (streaming) e Premiere (pay-per-view);

🟨 Arbitragem: Anderson Daronco (RS);

🚩 Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Michael Stanislau (RS)

🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA);

⚽ ESCALAÇÕES

CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira, Christian; Sinisterra e Kaio Jorge

BOTAFOGO: Raul, Vitinho, David Ricardo, Marçal e Alex Telles; Allan e Marlon Freitas; Cuiabano, Jordan Barrera, Artur e Arthur Cabral.