Estreia de joia do Palmeiras na Inglaterra chama atenção dos europeus: ‘Não é atoa’
Atleta chegou a Premier League após destaque na Ucrânia
- Matéria
- Mais Notícias
A vitória do Fulham sobre o Leeds United por 1 a 0, deste sábado (13), no Craven Cottage, pela 4ª rodada da Premier League, marcou a estreia de um brasileiro no futebol inglês. Trata-se do atacante Kevin, joia das categorias de base do Palmeiras. O atleta entrou em campo durante o segundo tempo do confronto.
Shakhtar define o preço de Kevin, sensação ex-Palmeiras da Europa League
Futebol Internacional
Kevin De Bruyne recebe ‘presente’ de Maradona em chegada ao Napoli
Futebol Internacional
Kevin De Bruyne estreia, mas Napoli perde para time da terceira divisão italiana
Futebol Internacional
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
O cronômetro marcava 76 minutos, quando o brasileiro saiu do banco de reservas para jogar pouco mais de 20 minutos. Mesmo com pouco tempo em campo, o desempenho de Kevin foi necessário para chamar atenção dos torcedores do clube londrino.
Nas redes sociais, internautas ingleses repercutiram a estreia do atacante na Premier League. Ao analisarem a partida do brasileiro, não faltou elogios para descrever o período em campo. Veja a repercussão abaixo:
Tradução: "Torcedores do Fulham, espero que a participação especial do Kevin prove a vocês que não foi à toa que passei a maior parte das últimas duas semanas elogiando o Kevin diariamente e que ele é realmente um jogador de classe mundial. O Fulham esteve muito melhor com ele nos últimos 15 minutos, e ele criou duas chances incríveis".
Tradução: "Muito prazer te conhecer Kevin".
Tradução: "Kevin x Leeds United"
Tradução: "Ele só jogou 20 minutos, mas sei que o Kevin vai mudar a minha vida no Fulham. Já o amo".
Tradução: "Kevin com uma bela estreia pelo Fulham hoje. Grande impacto que levou à vitória".
Kevin no Fulham
A vitória sobre o Leeds marcou a estreia do brasileiro no novo clube. Kevin chegou ao time londrino na reta final da janela de transferência europeia. O brasileiro chamou antenção do Fulham após período de destaque no Shakthar Donetsk.
A joia das categorias de base do Palmeiras esteve no clube ucraniano durante a última temporada. Ele desembarcou na europa em janeiro de 2024. Aos 22 anos, o atacante foi o grande nome do time no ano passado, tendo ajudado a garantir a presença da equipe na Conference League de 2025.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias