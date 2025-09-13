Estreia de joia do Palmeiras na Inglaterra chama atenção dos europeus: ‘Não é atoa’

A vitória do Fulham sobre o Leeds United por 1 a 0, deste sábado (13), no Craven Cottage, pela 4ª rodada da Premier League, marcou a estreia de um brasileiro no futebol inglês. Trata-se do atacante Kevin, joia das categorias de base do Palmeiras. O atleta entrou em campo durante o segundo tempo do confronto.

O cronômetro marcava 76 minutos, quando o brasileiro saiu do banco de reservas para jogar pouco mais de 20 minutos. Mesmo com pouco tempo em campo, o desempenho de Kevin foi necessário para chamar atenção dos torcedores do clube londrino.

Nas redes sociais, internautas ingleses repercutiram a estreia do atacante na Premier League. Ao analisarem a partida do brasileiro, não faltou elogios para descrever o período em campo. Veja a repercussão abaixo:

Tradução: "Torcedores do Fulham, espero que a participação especial do Kevin prove a vocês que não foi à toa que passei a maior parte das últimas duas semanas elogiando o Kevin diariamente e que ele é realmente um jogador de classe mundial. O Fulham esteve muito melhor com ele nos últimos 15 minutos, e ele criou duas chances incríveis".

Tradução: "Muito prazer te conhecer Kevin".

Tradução: "Kevin x Leeds United"

Tradução: "Ele só jogou 20 minutos, mas sei que o Kevin vai mudar a minha vida no Fulham. Já o amo".

Tradução: "Kevin com uma bela estreia pelo Fulham hoje. Grande impacto que levou à vitória".

Kevin no Fulham

A vitória sobre o Leeds marcou a estreia do brasileiro no novo clube. Kevin chegou ao time londrino na reta final da janela de transferência europeia. O brasileiro chamou antenção do Fulham após período de destaque no Shakthar Donetsk.

A joia das categorias de base do Palmeiras esteve no clube ucraniano durante a última temporada. Ele desembarcou na europa em janeiro de 2024. Aos 22 anos, o atacante foi o grande nome do time no ano passado, tendo ajudado a garantir a presença da equipe na Conference League de 2025.