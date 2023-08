O Corinthians não resistiu à pressão do São Paulo diante de um Morumbi lotado, sofreu a virada e ficou pelo caminho na Copa do Brasil. A eliminação alvinegra gerou uma série de memes nas redes sociais e também virou motivo de zoação no perfil oficial do 'Globo Rural', programa da Globo, que costuma interagir com o mundo esportivo.