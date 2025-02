Globo escala narrador para apresentar Carnaval de 2025

A Globo definiu na última semana o esquema de transmissão dos carnavais de São Paulo e do Rio de Janeiro. Para a programação do evento paulista, a emissora escalou o narrador Everaldo Marques para participar diretamente do Sambódromo do Anhembi.

continua após a publicidade

➡️ Atitude de Ancelotti com titular revolta torcedores do Real Madrid: ‘Teimosia’

➡️ Romário inicia namoro com mulher 30 anos mais nova

Esta não é a primeira vez que o narrador irá se aventurar no samba. Everaldo estreou na transmissão do Carnaval paulista pela emissora no ano passado. Com muito carisma, que é característico do comunicador, ele conquistou os telespectadores. O bom resultado fez a Globo investir mais uma vez no talento dele para a ocasião.

O narrador realizará a transmissão diretamente do Sambódromo do Anhembi ao lado de Valéria Almeida, Milton Cunha, Aílton Graça e Judson Salles. Ao todo, 14 escolas de samba participam do desfile entre os dias 28 de fevereiro e 1 de março.

continua após a publicidade

Everaldo Marques faz parte do plantel de narradores da rede Globo (Foto: Divulgação/Globo)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Carnaval do Rio de Janeiro

A transmissão do evento em terras cariocas também terá presença de um comunicador famoso no meio esportivo. Trata-se de Alex Escobar. Assim como Everaldo, ele também já participou da programação do Carnaval pela Globo em outras oportunidades.

Além de Escobar, Milton Cunha, Pretinho da Serrinha, Karine Alves e Mariana Gross, a estreante na transmissão do evento pela emissora. No Rio de Janeiro, 12 escolas vão desfilar entre os dias 2, 3 e 4 de marco, respectivamente domingo, segunda e terça-feira.