A repórter da Globo Nathália Freitas apareceu nas redes sociais dias após se revoltar contra a declaração machista do presidente do Atlético-GO durante a coletiva de imprensa. A jornalista publicou foto ao lado de colegas no estúdio da emissora com a legenda: "como não ser forte ao lado dessas mulheres?".

Nathália fez uma pergunta ao mandatário, que rebateu questionando a profissional e afirmando que ela achou um jogador do clube "bonitinho".

O comentário foi dito depois do empate da equipe com o Goianésia, pela 5ª rodada do Campeonato Goiano, na quarta-feira (29), em Goiânia. O presidente do Atlético afirmou que a jornalista elogiou a atuação do jogador Alejo Cruz apenas por achá-lo "bonitinho". Depois do comentário, a repórter se retirou da coletiva.

A repórter não foi a única a se pronunciar sobre o ocorrido. A Ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, também se pronunciou em seu perfil no X, na quinta-feira (30).

-Nenhuma mulher deve ser submetida a situações constrangedoras e desrespeitosas, em qualquer ambiente. Minha solidariedade a Nathália e a todas que enfrentam o machismo em seu dia a dia- escreveu a Ministra.

Repórter da Globo manda recado após abandornar coletiva por atitude machista (Foto: Reprodução)

Adson Batista pediu desculpas a repórter e mencionou que não teve a intenção de ofender ou desrespeitar Nathália.

-Entendo que, em situações como essa, o humor pode ser mal interpretado, e lamento profundamente se a brincadeira a fez se sentir desconfortável - ressaltou.

-Nathalia, gostaria de expressar minhas desculpas pelo comentário feito durante a entrevista de hoje. Em nenhum momento minha intenção foi ofender ou desrespeitar você, que considero uma profissional de muito bom nível. Entendo que, em situações como essa, o humor pode ser mal interpretado, e lamento profundamente se a brincadeira a fez se sentir desconfortável. Tenho contato profissional com você há quase 10 anos. Sempre tive grande respeito pelo seu trabalho e pela pessoa que é! Quero que saiba que a intenção nunca foi de causar qualquer tipo de constrangimento, mesmo porque a minha postura não foi de te ofender ou diminuir. Repito que jamais tive a intenção de diminuir a sua reputação- declarou Adson nas sua sredes sociais.