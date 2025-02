Ex-participante de reality da Globo fecha com outro canal para narrar o Paulistão

O UOL Play, que exibe o Campeonato Paulista de 2025, fechou a contratação de uma nova voz para as transmissões. O canal acertou com a narradora Vivi Falconi, de 39 anos, que participou recentemente do programa "Craque da Voz", da Globo. A locutora, inclusive, já comandou o jogo entre São Bernardo e Santos na plataforma na última quarta-feira (29).

- Eu estou bem empolgada, comecei o ano bem e ansiosa, já me preparando para os jogos. Costumo acompanhar por natureza o campeonato, mas agora vai ser mais a fundo, estudando mais - comentou.

Formada em rádio e TV, Falconi descobriu interesse pela narração em 2018, incentivada por uma amiga de trabalho. A oportunidade surgiu quando o canal Esporte Interativo lançou um reality show buscando uma nova voz feminina na narração esportiva. Apesar de inicialmente relutante, Falconi inscreveu-se no programa e emergiu como vencedora, ganhando a chance de narrar um jogo da Champions League, tornando-se a primeira mulher a narrar um jogo do campeonato mais importante da Europa diretamente de Madrid, na partida entre Real Madrid e Bayern de Munique.

- Eu era produtora de televisão e tinha um canal no Youtube em que eu falava sobre futebol feminino. Mas ali eu apresentava, contava curiosidades, não passava pela minha cabeça narrar. Lembro que até comentei com a minha colega que não era a minha área, que eu não sabia narrar. Mas ela insistiu muito e eu decidi me inscrever - lembrou.

Carreira da narradora Vivi Falconi

A decisão marcou o início da carreira da locutora na narração, que desde então incluiu a narração da Libertadores feminina em 2023 a convite da Conmebol e a primeira edição da Copinha feminina para a BandSports. Em 2024, Falconi participou do reality "Craque da Voz", que buscava um novo narrador para a Globo, e acabou sendo a quarta eliminada.

