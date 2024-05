Globo abre mão de jogo do Santos para se desculpar com concorrente; entenda

Globo cedeu próximo jogo do Santos ao Canal GOAT (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/05/2024 - 20:03 • São Paulo (SP)

A Globo abriu mão de um jogo do Santos na Série B do Brasileirão para ceder ao Canal GOAT. A decisão se deu após a emissora derrubar, por engano, a transmissão do canal no jogo do Alvinegro contra o América-MG, no Youtube, na última sexta-feira (24).

De acordo com o "UOL", o jogo cedido pela Globo ao GOAT é entre Santos e Botafogo-SP, na próxima segunda-feira (3). A emissora é detentora dos direitos de transmissão dos jogos do Santos em casa na Série B. Sportv e Premiere também exibirão o jogo.

Na última sexta, a Globo derrubou a transmissão do GOAT durante alguns minutos do primeiro tempo. Contudo, a situação não passou de um erro do sistema da emissora contra transmissões piratas. O GOAT também tem os direitos de alguns jogos da Série B.

Confira a nota do Canal GOAT:

"O Canal GOAT e Globo mantiveram contatos amigáveis desde a última sexta-feira (24/05), quando o sinal da transmissão do Canal GOAT, na partida entre América-MG x Santos, foi interrompido por alguns minutos por um erro do sistema antipirataria da Globo. Rapidamente, a Globo se desculpou publicamente e agora realiza mais um gesto positivo.

Gentilmente, a Globo cedeu outra partida do Santos no Campeonato Brasileiro Série B para o Canal GOAT transmitir. O jogo acontecerá já nesta segunda-feira (03/06), às 20h, quando o time santista recebe o Botafogo-SP em Londrina-PR. Além do GOAT, Sportv e Premiere exibirão o duelo."