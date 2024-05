Copiar Link

Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 29/05/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

O Santos busca um goleiro para compor o elenco após a lesão de João Paulo, mas avita afobação para solucionar a questão. O atleta titular rompeu o tendão de aquiles do tornozelo esquerdo e só deve voltar em 2025.

Os reforços cogitados são Marcelo Grohe, sem clube, e Jordi, do Novorizontino. A ideia é contratar, a princípio, um reserva para Gabriel Brazão, que chegou neste ano e nutre expectativa de suprir a lacuna deixada por João Paulo.

Marcelo Grohe, ex-Grêmio e Al-Ittihad, está sem clube (Foto: Lucas Uebel)

Sobre Grohe, o Santos iniciou rapidamente negociações com o jogador, que deixou o Al-Ittihad ao final do contrato e chegaria sem custos pela transferências. Inicialmente, as conversas fluíram bem, mas algumas exigências fizeram com que o Peixe, por enquanto, recuasse.

Jordi, titular do Novorizontino e no radar do Santos, tem vínculo até o fim de 2024. Portanto, poderia assinar pré-contrato na metade de 2024 e deixar o clube do interior paulista "de graça" a partir do próximo ano.

Esse contexto facilitaria um acordo, mas o Peixe só pode contar com o goleiro que está empregado a partir de 10 de julho, data em que a janela de transferências reabre. Além disso, Jordi pode disputar até oito partidas na Série N e, se passar deste número, fica impossibilitado de trocar de clube. Atualmente, ele soma sete jogos.

Jordi, titular do Novorizontino, interessa ao Santos (Foto: Ozzair Júnior / Novorizontino)

A informação sobre Jordi foi publicada inicialmente pelo "Ge". O goleiro tem 30 anos e passagem por Vasco, CSA e Paços Ferreira, de Portugal.

Além de Gabriel Brazão e as opções analisadas no mercado, o Santos tem Diógenes, de 23 anos, como opção para o gol. O jogador é elogiado internamente, mas ainda é considerado inexperiente e aguarda sua chance para estrear na temporada.