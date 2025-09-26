Aos longo de sua carreira, o goleiro Rossi, do Flamengo, já esteve contra uma penalidade 83 vezes. Com um aproveitamento de 30,12%, tendo defendido 25 dos 83 pênaltis possiveis, Rossi foi definido pelo jornal esportivo "Olé" como um especialista na valência. Em entrevista após brilhar contra o Estudiantes, o goleiro disse que prefere não receber tal alcunha.

- Não gosto de dizer que sou especialista, mas tenho ajudado muito os times pelos quais joguei nas cobranças de pênaltis. Disse aos meus companheiros para cobrarem com confiança, que eu ia defender um pênalti. E tive a chance de defender dois e decidir a série. Estou feliz com a classificação, que é o que viemos buscar, e estou feliz em pensar no que vem a seguir - disse ao jornal argentino.

Sobre o gol que levou a disputa das quartas de final da Libertadores aos pênaltis, Rossi reconheceu uma falha pessoal e projetou o duelo contra o Racing na semifinal.

- Acho que, pessoalmente, errei no gol do Estudiantes, mas pude melhorar meu desempenho na disputa por pênaltis, garantido nossa classificação. (Sobre a semifinal) Como todo time argentino, vai ser uma partida muito disputada. Temos que nos fortalecer em casa, com a nossa torcida. Uma semifinal se define nos detalhes, e esperamos chegar à final - concluiu Rossi, herói do Flamengo na noite.

Rossi é protagonista do Flamengo na Libertadores

Desde sua estreia na competição internacional, o argentino é o segundo goleiro com mais pênaltis defendidos. Além disso, em 43 jogos, foram apenas 25 gols sofridos. Confira outros dados que também chamam atenção;

⚔ 43 jogos

🚫 25 gols sofridos (!)

👐 86 defesas

🙌 46 defesas em finalizações na área

🙏 6 pênaltis defendidos (!)

📊 77.5% bolas defendidas (!)

