Galvão some de transmissão da Amazon e web questiona: ‘Cadê?’

O ínicio transmissão da partida entre Corinthians e Vasco, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Amazon Prime, foi marcada por um sumiço de Galvão Bueno da transmissão. O narrador, que foi escalado para narrar as emoções do confronto ficou fora do ar durante os 15 minutos iniciais do primeiro tempo. O cenário chamou atenção dos telespectadores.

Durante o período, a partida foi narrada por outro profissional da plataforma de streaming. No o período, também não teve a participação dos comentaristas Vanderlei Luxemburgo e Mauro Naves. O cenário evidenciou uma possível falha técnica na transmissão.

O que aconteceu com Galvão Bueno?

O Lance! entrou em contato com Amazon Prime, que confirmou a existência de um problema técnico na transmissão. Após 15 minutos, a situação foi normalizada e a voz de Galvão Bueno e dos comentaristas voltou a aparecer normalmente.

Mesmo assim, o período de inatividade foi reparado pelos telespectadores, que se perguntaram onde estava o narrador. Principalmente, porque Yuri Alberto abriu o placar para o Corinthians aos 12 minutos, antes do retorno do narrador.

A partida entre Corinthians e Vasco, deste sábado (5), na Neo Química Arena, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro, marca a estreia de Galvão Bueno na plataforma de streaming da Amazon Prime. Veja a repercussão abaixo:

