Dunga aponta carência de fundamento na formação de jogadores brasileiros

Dunga, ex-treinador da Seleção Brasileira, apontou o que falta para o desenvolvimento de jogadores brasileiros. Durante participação no programa "Galvão e Amigos", da emissora Band, o tetracampeão do mundo criticou o processos de formação de novos atletas nas categorias de base.

Dunga analisou que os jogadores estão se preparando para ações dentro de campo de forma individual. Ao analisar o caso, o treinador destacou que determinado cenário dá "muletas" para os atletas, que posteriormente encontram dificuldades de juntar fundamentos do esporte dentro de campo.

- Todo mundo fala em trabalhar os jogadores na base sobre técnica e tática. Mas uma coisa que acho que falta ao futebol brasileiro é preparar os jogadores a tomarem decisão - iniciou o ex-treinador da Seleção Brasileira, antes de completar.

- Hoje, na base, o cara tem um exercício para o jogador cabecear, caminhar, arrancar, tudo tem um exercício, uma bengala. Na minha época não. O treinador dava uma estrutura e o jogador que tomava as decisões. Só o jogador em campo que pode fazer isso - concluiu.

Dunga na Seleção Brasileira

O treinador tem uma longa relação com a camisa amarelinha. Como jogador, Dunga marcou época como capitão da Seleção Brasileira na década de 90. Com a braçadeira de capitão, ele foi campeão da Copa do Mundo de 1994, o tetracampeonato do Brasil.

Além disso, Dunga também teve uma passavem como técnico da equipe brasileira. No comando das ações, ele disputou a Copa do Mundo 2010, da África do Sul. Na ocasião, A Seleção caiu nas quartas de final para a Holanda. Posteriormente, ele voltou ao comando do time em 2014, e voltou a ser demitido em 2016, antes do Mundial de 2018.