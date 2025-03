Galvão Bueno terá narrações limitadas em parceria com a Amazon; entenda

O narrador Galvão Bueno terá uma participação limitada nas narrações pela Amazon nesta temporada. A parceria com a plataforma de streaming consiste na participação de transmissões do Brasileirão e Copa do Brasil de 2025. Contudo, a presença do íconico locutor nacional não será unanime.

De acordo com a apuração do portal "F5", da "Folha de São Paulo", o narrador irá participar de apenas 18 transmissões, entre as duas competições, pela plataforma. A condição está prevista em contrato assinado por ambas as partes.

Grandes clássicos e partidas decisivas serão as prioridades. A ideia é usar o narrador em ocasiões específicas de destaque nas competições do Brasileirão e da Copa do Brasil. As aparições vão ser selecionadas de acordo com a necessidade da Amazon e com a agenda de Galvão Bueno.

Vale destacar, que atualmente o narrador é contratado pela emissora Bando. Contudo, diferentemente do período na Globo, o contrato com o canal paulista não prevê exclusividade. Assim, ele poderá seguir com o projeto com a plataforma de streaming se nenhum empecilho jurídico.

Acordo da Amazon com a Liga Forte União

Para a temporada de 2025, a Amazon possui um acordo com a LFU (Liga Forte União) de transmissão de 38 partidas, entre Brasileirão e Copa do Brasil. No grupo, encontra-se clubes de destaque em território nacional como Vasco, Corinthians, Fortaleza e Fluminense. O acordo tem prazo de quatro anos, ou seja, se encerrará apenas em 2029.

