Neto questiona Vini Jr e detona Seleção na estreia de Ancelotti: ‘Que coisa feia’

Equador e Brasil ficaram no 0 a 0 na noite desta quinta-feira (5), em Guayaquil, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. O resultado marcou a estreia de Carlo Ancelotti na Seleção. Após a partida, o ex-jogador Neto realizou uma série de críticas a atuação da equipe brasileira.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o atual comentarista do canal Band cricitou especificamente os jogadores Andrey, Gabriel Martinelli e Matheus Cunha. Além disso, Neto também mandou um recado para o atacante Vini Jr.

- Vocês acham que a gente vai ganhar a Copa do Mundo com Andrey, Martinelli e Matheus Cunha. Vocês tem ideia dos nomes da Seleção do penta? Ronaldo, Ronaldinho e Rivaldo. E ainda tem gente que fala do Rivaldo. Juro, que coisa feia (a Seleção). Que vergonha - iniciou o ex-jogador.

- Por que não perguntam pro Vinícius Jr o motivo dele não fazer gol na Seleção Brasileira? Por que no Real Madrid, você joga muito, mas na Seleção é um comum? O que falta? Quem está errado? O treinador? Jogadores? ou você próprio? Esta era uma pergunta boa - concluiu.

Seleção Brasileira

O empate com o Equador foi apenas o primeiro compromisso do Brasil nesta Data Fifa. Além da partida desta quinta-feira (5), em Guayaquil, a Seleção volta a campo contra o Paraguai, na próxima terça-feira (10), na Neo Química Arena, em São Paulo.

Os dois jogos são válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2025. Neste momento, a equipe brasileira ocupa a quarta colocação na tabela de classificação, com 22 pontos somados em 15 jogos disputados.