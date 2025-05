PSG x Inter de Milão: Como serão as transmissões de SBT e TNT na final da Champions

Paris Saint-Germain e Inter de Milão se enfrentam na final da Champions League neste sábado (31), na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha. A decisão será exibida pelo SBT em TV aberta, na TNT na TV fechada, e no streaming da MAX. O Lance! te mostra como serão as equipes de transmissão dos canais.

O SBT prepara uma grande cobertura para a final da Champions League e terá equipe in loco na decisão. Tiago Leifert narra o jogo, com comentários de Alexandre Pato e Mauro Beting. Nadine Basttos analisa a arbitragem, enquanto João Venturi e André Galvão ficarão a cargo da reportagem. O pré-jogo do canal começa às 14h.

Já na TNT e na MAX, quem comanda a transmissão, também direto de Munique, é o narrador André Henning, acompanhado dos comentaristas Bruno Formiga e Vitor Sergio Rodrigues. O ex-lateral Rafinha também fará parte da cobertura, assim como Arthur Quezada, Fred Caldeira, Taynah Espinoza e Clara Albuquerque. A programação especial começa desde as primeiras horas da manhã.

Como estão PSG e Inter para a final da Champions?

O PSG contará com força total para a final da Liga dos Campeões. Até agora, nenhum jogador está lesionado ou é considerado dúvida para a decisão. A equipe francesa entra em campo em busca de seu primeiro título europeu e da conquista da tríplice coroa na temporada.

A Inter de Milão, por outro lado, também chega sem desfalques para a partida decisiva. A equipe se frustrou no final de semana após a última rodada do Campeonato Italiano decidir o vice-campeonato para o time de Inzaghi. No entanto, o clube busca no próximo sábado (31) seu quarto título de Champions League.

