Escrito por Lance! • Publicada em 17/09/2024 - 14:01 • Rio de Janeiro

Um dos casais mais badalados do mundo da bola oficializou sua união. Endrick e Gabriely Miranda anunciaram nesta segunda-feira (16), por meio de suas redes sociais que agora estão oficialmente casados. Exibindo suas alianças em publicações online, o post atingiu que mais de 15 milhões de usuários no instagram causou grande repercussão e muitas críticas ao casal.

Um dia após o anúncio do casório, Gabriely limitou os comentários na publicação com o noivo. Além disso, a influenciadora mandou uma recado para os "haters" através de uma inidireta no Intagram. A noiva de Edrick compartilhou um vídeo no qual uma criança diz: "Tem quem fale bem, tem quem fale mal. E tem eu, que não ligo, tô nem aí…"

Saiba mais sobre o casal

A influenciadora digital Gabriely Miranda, de 21 anos, é modelo agenciada pela Mega Model Brasil, uma das maiores empresas do ramo. No Instagram, onde anunciou seu casamento, ela soma mais de 1 milhão de seguidores e utiliza a rede social para divulgar sua rotina, seus trabalhos e registros com o marido Endrick.

Agora noivo de Gabrielly, Endrick é um dos principais nomes da sua geração no futebol brasileiro e mundial. Desde que chegou ao Real Madrid, foram poucas chances, mas o atacante já mostrou que tem estrela. O jovem fez sua estreia contra o Real Valladolid, entrando no final da partida, e marcou pela primeira vez no Santiago Bernabéu.