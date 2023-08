- O envio de mensagens com ameaças, o fato de ele deixar ela trancada em casa e a violência doméstica - com o deslocamento da prótese do seio e o lesão nos dedos - são ações classificadas como três crimes diferentes na Inglaterra. Fui contatada através dos advogados de Gabriela no Brasil para representar os interesses dela junto a Crown Prosecutor Service (promotoria da Inglaterra) e a Polícia de Manchester. Eu iniciei o contato com o setor jurídico do time de Antony e ficaram surpresos. Eles respeitam muito esses órgãos britânicos e tratam com muita seriedade -, disse Vanessa Souza ao 'UOL'.