Gabigol no Palmeiras? Jornalista analisa encaixe de perfil do atacante do Flamengo

Gabigol perdeu espaço e é reserva no Flamengo







27/06/2024 - 09:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Em baixa no Flamengo, o atacante Gabigol estaria na mira do Palmeiras, segundo informações do ex-jogador e apresentador Craque Neto. Comentarista da "ESPN", Breiller Pires comentou a possível negociação e afirmou que o jogador rubro-negro "não tem o perfil" do Alviverde.

- No Flamengo, maravilhoso, a torcida ama o Gabigol muito por esse lado irreverente dele. Mas ele não tem o perfil do Palmeiras atual. O Palmeiras do Abel Ferreira não é isso, é o oposto, às vezes é até burocrático demais neste aspecto da emoção - comentou o jornalista.

Gabigol deve esperar por contato do Flamengo até a primeira semana de julho para discutir uma possível renovação contratual. Após esse período, o jogador deve avaliar propostas de outros times. Além do Palmeiras, Gabigol atrai também interesse do Panathinaikos-GRE.

O camisa 99 luta para ficar livre da suspensão imposta pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD) por conta de tentativa de fraude em exame antidoping, e vem atuando com efeito suspensivo. Na atual temporada, o atacante soma apenas 15 jogos e três gols.