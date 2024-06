PVC e Renato Maurício Prado sobem o tom em discussão sobre o Flamengo: ‘Posso falar?’

PVC e Renato Maurício Prado subiram o tom em discussão sobre João Gomes, ex-Flamengo (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/06/2024 - 18:07 • Rio de Janeiro (RJ)

Os jornalistas Renato Maurício Prado e Paulo Vinícius Coelho subiram o tom durante uma discussão sobre o meia João Gomes, ex-Flamengo. O debate aconteceu na última terça (25), um dia após o empate do Brasil com a Costa Rica, na Copa América. A situação ocorreu em programa do "UOL".

- O vício do Dorival, se ele pudesse fazer, e o João Gomes é o grande símbolo disso, é fazer o meio de campo da Libertadores de 2022, que o João Gomes era o meia esquerda. Ele fazia Thiago Maia, Everton Ribeiro, João Gomes e Arrascaeta, um losango - começou PVC, que foi retrucado por RMP.

- João Gomes sempre foi volante pela esquerda, e Everton Ribeiro pela direita. Não era meia - rebateu Renato Maurício Prado, que balançou a cabeça negativamente com as argumentações do companheiro de programa.

- Era um losango. Thiago Maia o primeiro volante, Everton pela direita e João Gomes pela esquerda. A característica do João Gomes era mais defensiva. Renato, não adianta você fazer assim (gesto balançando a cabeça) não - continuou PVC.

- Posso falar? Posso falar? João Gomes nunca foi meia no Flamengo de Dorival, PVC. Losango, não interessa, João Gomes mal passava a linha de meio campo - finalizou RMP.

Campeão da Libertadores e da Copa do Brasil pelo Flamengo em 2022, João Gomes atuou sob o comando de Dorival Júnior naquela temporada. Na última segunda-feira (24), o meia foi titular da Seleção Brasileira, agora comandada pelo ex-técnico do Rubro-Negro, na estreia pela Copa América.

